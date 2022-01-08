Türkiye Gazetesi

AFAD'dan edinilen bilgiye göre Akdeniz saat 15.08 sıraların 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Candia yakınlarında meydana gelen deprem nedeniyle kıyı şeridinde yaşayanların panik yaşadığı belirtildi.

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Girit Adası'nın güneyinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.08'de meydana gelen depremin derinliği 15 kilometre olarak kaydedildi. Yunanistan'ın en büyük adasının güney açıklarında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Muğla'ya 329 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyülüğünü 4.0 olarak duyurdu.

FAY KIZIL DENİZ'DEN BAŞLIYOR

Depremin meydana geldiği fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos ve Girit Adası'nın yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

AFAD duyurdu: Edirne'de sel ve baskınlarında mahsur kalanlar kurtarıldı AFAD, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını duyurdu.