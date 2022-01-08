Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Aksu ilçesinde üretimine başlanan ve Türk mutfağında henüz yer edinmediği için tamamı ihraç edilen Kaliforniya biberinin kullanıldığı baklavalar oldukça ilgi çekiyor. Kaliforniya biberinden baklava dışında 20 çeşit tuzlu yemek ve 15 çeşit tatlı yaptıklarını belirten Şef Halil Gökmen, "En iyi C vitamini biberde. Bu dönemde daha çok tüketilmeli" dedi.

Meksika, Güney Amerika ve Asya mutfaklarının gözdesi olan Kaliforniya biberi, yavaş yavaş Türk mutfağında da yerini almaya başladı. Kaliforniya biberden baklava yaptıklarını kaydeden Şef Halil Gökmen, “Biberli baklava olur mu derseniz, biz yaptık ve çok güzel oldu. Kaliforniya biberden reçel, kaymaklı biber tatlısı, kurabiye ve kek de yaptık. Güney Amerika bölgesinde yetişen bir ürünü ülkemizde, kendi damak tadımıza göre düzenledik" ifadesini kullandı.

"BESİN DEĞERİ YÜKSEK BİR ÜRÜN"

Gökmen, "Kaliforniya biberi mutfağımıza henüz girmedi. Bu ürünü mutfaklarda kullanmaları için hanımlarımıza tavsiyelerim; sarma yapabilirler, biberi kaynar suda az haşladıkları zaman kolaylıkla dolma sarabilirler. Kek ve cevizli kurabiye yapabilirler. Hanımlar günlerinde de çok çeşitli ve sağlıklı ürünler yapabilirler. Besin değeri yüksek bir ürün" şeklinde konuştu.

BİRÇOK SOĞUK LEZZETTE KULLANILDI

Halil Gökmen, tavuk, balık ve et yemeklerinde soteleyerek Kaliforniya biberini kullandıklarını ifade ederek, "En iyi C vitamini bu biberde. Bu dönemde daha çok tüketilmeli. Kaliforniya biberinden mücver yaptık. Biber içine mercimek salatası, biber içinde biber olan şakşuka çeşidi yaptık. Biber börek, peynirli biber dolma, biberli humus. Bunlar da soğuk lezzetler" dedi.

KALİFORNİYA BİBERİNDEN ÜÇ ÇEŞİT BAKLAVA

Kaliforniya biberinden üç çeşit baklava yaptıklarını söyleyen Şef Halil Gökmen, "Sade, kırmızı ve sarı renklerde baklavalar yaptık. İlk defa biz yaptık. Baklava içinde ceviz ve biber kullandık, oldukça başarılı oldu. Biberler tatlı olunca reçelini de yaptık" dedi.

"Kaliforniya biberini Meksika mutfağı, Güney Amerika mutfağı ve Asya mutfaklarında kullanıyorduk" diyen Gökmen, "Şimdi bu ürün ülkemizde üretildiği için kendi yemeklerimizde deneyelim dedik ve baklavadan yola çıktık. Kaymakla birleştirdik. Türk mutfağında ve yemeklerimizde de oldukça başarılı olduğunu gördük. Ayrıca cevizli kaymaklı biber sarması oldukça lezzetli ve sağlıklı bir tatlı. Evlerde kolaylıkla yapılabilir" diye konuştu.

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