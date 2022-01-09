Türkiye Gazetesi

Mahkeme çiftin boşanmasına hükmetti, Yargıtay emsal nitelikte bir kararla boşanmaya 'dur' dedi. Alınan bilgiye göre; geçimsizlik yaşayan ve ayrılmak isteyen çift, Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Taraflar imzalı dilekçe verdi ancak mahkeme, kocanın da ifadesine başvurmak istedi. Boşanmak isteyen kocanın yurt dışında yaşadığı öğrenen hakim, WhatsApp üzerinden davacı kocayı görüntülü aradı ve görüşme sonrası çiftin boşanmasına hükmetti.

TARAFLAR TEMYİZ ETMEDİ, DEVREYE BAKANLIK GİRDİ

Çocukların velayeti anneye verildi ve kadının yararına nafakaya hükmedildi. Taraflar kararı temyiz etmeyince hüküm kesinleşti ancak karara itiraz Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. Bakanlık, hükmün 'kanun yararına bozulmasını' talep etti ve Aile Mahkemesi boşanma kararını Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne taşıdı.

Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza atarak eşler boşanmak için birlikte başvursa dahi boşanma kararının verilebilmesi için hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerektiğini belirtti.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yargıtay, tarafların iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirilmesinin şart olduğuna dikkat çekerek kararda şu ifadelere yer verdi:

"Tarafların dosyaya sunduğu anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca değil, taraf avukatlarınca imzalandığı ortadadır. Kararın verildiği duruşmada davacı erkeğin hazır bulunmadığı, davacı erkeğin Fransa’da bulunması sebebi ile oğlu Y.Ö.’ün cep telefonundan görüntülü olarak aranarak beyanının tutanağa geçirildiği ve bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Kanun hükmü gereğince davacı ve davalı asıl tarafından imzalanmış anlaşma protokolü olmadan ve erkek duruşmada hazır olup mahkeme hakimince bizzat dinlenilmeden Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir."

Alkolik kocaya Yargıtay'dan kötü haber: Sarhoşluk boşanma sebebi Yargıtay emsal bir karara daha imza atarak eve sürekli sarhoş gelerek taşkınlık çıkaran kocayı kusurlu buldu. Kumar bağımlısı da olan alkolik koca eşine tazminat ödeyecek.

Yargıtay'dan emsal karar: Baldıza evlilik teklifi boşanma sebebi Torununa bakmak için başka şehre giden eşinin evi terk ettiğini öne sürerek mahkeme kararıyla terk ihtarı gönderen 38 yıllık kocanın baldızına evlilik teklif ettiği ortaya çıktı. Yargıtay, baldızına evlilik teklif eden erkeğin kusurlu olduğuna hükmetti.