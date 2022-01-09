Türkiye Gazetesi

Kağıthane’nin Ortabayır Mahallesinde geçtiğimiz günlerde saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda 4 çocuk annesi 26 yaşındaki Büşra Y. Ve taksi şoförlüğü yapan eşi 31 yaşındaki Emre Y. arasında kıskançlık nedeniyle kavga çıktı. Birkaç kez evi terk eden Büşra Y. evine döndüğünde Emre Y. ile tekrar tartışmaya başlayınca Emre Y. başka yerde yaşamaya başladı. Çift boşanmaya karar verdi. Büşra Y.’yi arayan eşi Emre Y. çocuklara yemek götürmek için eve gelmek istediğini söyledi. Şahıs yemei bıraktıktan sonra çocuklarından evden çıkmalarını istedi. O sırada 4 yaşındaki oğlu Y.A.Y.’yi kucağına alan Emre Y. koltukta oturan Büşra Y.’ye tabancaya 12 el ateş etti. Bacak ve kollarına isabet eden ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde kalırken saldırgan Emre Y., çocukları Y.A.Y., K.S.Y. ve U.Ö.’yü alarak geldiği taksisiyle olay yerinden ayrıldı. Çocukları önce annesi Nilifer Y.’ye bırakan Emre Y., ardından taksisiyle kaçmaya başladı.

3 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU

Komşularıyla birlikte evin kapısını kırarak içeriye girildi. Ağır yaralı olan Büşra Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Büşra Y., tedavisinin ardından taburcu edildi. Çeşitli suçlardan 7 adet kaydı olduğu öğrenilen Emre Y. kaçarken yakalanarak tutuklandı. Metris Cezaevi'ne gönderilen şahsın eşi Büşra Y.’yi birlikte yaşadıkları süreçte birçok kez darp ettiği ve bıçakla yaraladığı da öğrenildi. Dehşet anlarını anlatan Büşra Y., “Kapıdan girdikten sonra benimle bir 5 dakika konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istemediğimi, buradan gitmesi gerektiğini söylediğimde 3 çocuğumun gözünün önünde silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. 4 yaşındaki oğlumu kucağına alıp o kucağındayken bana ateş etti. Ben bacağıma 3 tane kurşun girdiğini gördükten sonra çığlık atabildim, daha sonra zaten kendimden geçip bayılmışım.

12 KURŞUN YAĞDIRDI

Gözümü açtığımda ambulansın taşıma torbalarının üstündeydim. Toplam 12 kurşun attı ama isabet eden, bacakta ve kolda olmak üzere giren çıkan 9 tane var. Bu olayın gerçekleştiği anda da zaten gözünü kırpmadan gözlerimin içine baka baka yaptı. Hiçbir tereddüt, korku hissetmeden ateş etti” dedi. Çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatan Büşra Y, "İçeriden mektup gönderiyor. Arama hakkı olduğunda bir kez beni aradı. Aradığında sanki kendisi bunları yapmamış gibi bana çalışıp çalışmadığımı soruyor, ki ben zaten tam olarak ayağa kalkamıyorum şu an. O ise benle dalga geçer gibi 'Ne yaptın işe başladın mı?' gibi şeyler söylüyor. Ben çocuklarımı okula bile götüremiyorum, çocuklarım geri kaldı. Ama o yaşananlardan hiç pişman değil, hala rahat rahat konuşabiliyor. Bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim, ailesi avukat tutmuş. Onu içeriden çıkarmak için özel avukat tutmuşlar. Bir insan canını hiçe sayarak, kendimi geçiyorum çocuklarına yaşattıklarını hiçe sayarak bu adamı içeriden çıkarmaya çalışıyorlar” diye konuştu. Dehşeti yaşayan genç kadın, eşinin cezaevinden çıkmasını istemediğini, çünkü aynı şeyleri yeniden yaşamaktan korktuğunu sözlerine ekledi.

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