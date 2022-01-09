Türkiye Gazetesi

Rize’de fıkralara konu olacak bir olay yaşandı. Rizeli Semih Kazdal isimli vatandaş arkadaşlarıyla sohbet ederken arkasındaki merdiven korkuluklarına yaslandı. Geriye yaslanan adam dengesini kaybederek merdiven korkuluklarına sıkıştı

BAŞINI MERDİVEN KORKULUKLARINA SIKIŞTIRDI

Başını merdiven korkuluklarına sıkıştıran adamın kafasını çıkarabilmek için uzun uğraşlar verildi. Yaşanan trajikomik anlar ise orada bulunan arkadaşları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler herkesin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Beşiktaş, Rize deplasmanına 11 eksikle çıkacak Önder Hoca’nın yanı sıra dokuz hasta, iki sakat oyuncu var. Siyah beyazlılar, altyapıdan yetişen dört oyuncu ve akademi hocası Halim Okta ile Rize’ye gitti