Türkiye Gazetesi

Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; G.K., misafirlik için F.I.'nın evine gitti. Henüz bilinmeyen bir sebepten evde ikili arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine ev sahibi F.I., evinde bulunan tüfeği alarak G.K.’yı bacağından vurdu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarlar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans, yaralıyı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli F.I. ise ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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