Türkiye Gazetesi

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, komşu ülkelerden Türkiye'ye alışveriş akınına neden olmuştu. Yeni yıl öncesi Edirne'ye akın eden Bulgar vatandaşlar şehir esnafının yüzünü güldürmüştü.

Yılbaşı tatilinin sona ermesi ile birlikte Bulgar vatandaşlar yeniden Edirne'ye akın etmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde kente gelen turistler, Bulgar levası her ne kadar 2021 yılının son günlerine oranla gerilese de alışveriş yapmak için birbirleriyle yarıştı.

Turistler giyimden gıdaya, mobilyadan ev eşyasına kadar birçok ihtiyacını Edirne'de karşıladı, bavullarını doldurup geri döndü.

Edirne esnafına Bulgar turistlerden sahte dolar şoku Son günlerde Edirne'de Bulgar turist yoğunluğu yaşanıyor. Sık sık alışveriş yapmak için gelen turistler esnafın yüzünü güldürüyor. Ancak bir çift, sahte dolarlar ile esnafı dolandırmaya başladı.

Bulgarlara Edirne'de 'döviz' şoku! Elleri boş döndüler Alışveriş için Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, 1 Bulgar levasının 10,53 TL’den 5,75 TL’ye düştüğünü görünce şoke oldu. Geçen hafta adım atacak yer olmayan Ulus Pazarında bu hafta sakinlik hâkimdi.