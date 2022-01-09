Eruh'ta iki gurup arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlarla çatıştı, olayda 1'i ağır 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlçeye bağlı Yokuşlu köyünde arazi anlaşmazlığından iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ÇATIŞTILAR
Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kahvehanede kanlı çatışma: Yaralılar var Kocaeli'de kahvehanede tartışmaya başlayan şahısların kavgasının şiddetlenmesi üzerine silahlar çekildi. Çatışmada 2 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sokak ortasında çatışma: Yaralılar var Kocaeli'de iki grup sokak ortasında silahları çıkarıp çatışmaya başladı. Çatışma sonucu 3 kişi yaralandı.