Türkiye Gazetesi

Tire'den Torbalı istikametine doğru gitmekte olan Hüseyin Tahsin H. yönetimindeki kamyonet, yolun solunda bulunan bir işletmeye girmek istedi. Bu esnada karşı yönden gelen Murat Ç. yönetimindeki tanker, kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen kamyonet, yol kenarındaki duvara çarparak durdu. Tanker ise devrildi.



2 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kaza sonucu, kamyonette bulunan Hüseyin Tahsin H. ve Fikriye H. yaralandı. Sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.



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