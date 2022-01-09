Türkiye Gazetesi

Samsun Canik ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki Y.G, girdiği bunalım sonucu canına kıymak istedi. Bir hastaneden emekli memur olan Y.G, komşusu Mehmet Yaranış'ı telefonla arayarak helallik istedi. Yaranış da diğer komşuları Bülent Akyıldız'dan Y.G'nin evine gitmesini istedi.



Denileni yapan Akyıldız, Y.G'yi merdivenlerde kendini iple asarken buldu. Hemen ipi kesen şahıs, Y.G'yi ölümden kurtardı. Düşüp kafasını vuran ve yaralanan Y.G. hastanede tedavi altına alındı. İki çocuk babası şahsın, eşinden ayrı yaşadığı aktarıldı.