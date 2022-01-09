Elazığ'da komşusunun danasını kurtarmak isteyen adam damdan düşerek öldü. Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde meydana geldi. Ahmet Ulukale komşusunun danasının çatıya çıktığını görünce kurtarmak istedi. Çatıya çıkan talihsiz adam dengesini kaybederek aşağı düştü.
3 ÇOCUK BABASI ADAM KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan Ulukale, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ulukale'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Komşusunun çatıya çıkan danasını kurtarmak istedi, canından oldu
Elazığ'dan kahreden bir haber geldi. 45 yaşındaki Ahmet Ulukale çatıya çıkan komşusunun danasını kurtarmak isterken dengesini kaybedip düşerek öldü.
Elazığ'da komşusunun danasını kurtarmak isteyen adam damdan düşerek öldü. Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde meydana geldi. Ahmet Ulukale komşusunun danasının çatıya çıktığını görünce kurtarmak istedi. Çatıya çıkan talihsiz adam dengesini kaybederek aşağı düştü.
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