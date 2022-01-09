Türkiye Gazetesi

İlkadım ilçesinde meydana gelen akılalmaz olayda akşam saatlerinde 21 yaşındaki Halil Y.'nin yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs, "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek belinden çıkardığı tabancayla gence ateş açarak kaçtı.

Bacağından yaralanan Halil Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaçan saldırganın peşine düştü.

Gübre yüzünden çıkan tartışma ölümle bitti! Gümüşhane'de 33 yaşındaki adam gübre attığı yerle ilgili tartıştığı yaşlı adamı önce sopayla yaraladı ardından kurşun yağmuruna tuttu.

25 yaşındaki genç tavuk yüzünden canından oldu Kocaeli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 25 yaşındaki bir genç tavukları komşusunun bahçesine girdi canından oldu.