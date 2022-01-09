Türkiye Gazetesi

Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl'de merkez ve 7 ilçede, Bitlis'te merkeze bağlı ilçeler ile beraber Tatvan ve Mutki'de, Tunceli'de Pülümür ve Ovacık ilçelerinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalar nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Bingöl’de iki ilçede eğitime kar engeli Bingöl’de iki ilçede eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildiği öğrenildi.

9 ilde eğitime kar engeli Eskişehir, Aksaray, Denizli, Kars, Karaman, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli ve Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara 1 gün ara verildi.