Körfez'de korkunç bir olay yaşandı, 7. kattan düşen genç kız ağır yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi S.Ç, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katından pencereden zemine düştü.
GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan S.Ç, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
EVDEKİ 3 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan genç kızla beraber evde bulunan biri kadın, 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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