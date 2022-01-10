Türkiye Gazetesi

Tavas ilçesi Akyar Mahallesi’nde meydana gelen kazada Muğla-Denizli Karayolu üzerinde kent merkezi istikametine seyir halinde olan minibüs sürücüsü Mustafa Avcık (50) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Minibüsle refüje çarparak taklalar atması sonucu karşı şeride geçti. O anda karşı şeritten araç gelmemesi ise başka bir kazayı önledi.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüste sıkışan sürücü ve yolcu konumunda bulunan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yolcu konumunda bulunan yaralı vatandaş bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Avcık, sıkıştığı yerde yapılan tüm sağlık müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan; yaralı olarak kurtarılan yolcu konumundaki vatandaş ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve sağlık tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir'de kaza yapan kamyonet ikiye bölündü İzmir'in Tire ilçesinde sola dönmek isteyen kamyonete karşı yönden gelen tanker çarptı. Çarpmanın etkisi ile ikiye bölünen kamyonetteki iki kişi yaralandı.