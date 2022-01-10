Türkiye Gazetesi

Kocaeli Kartepe'de bir plastik fabrikası alevlere teslim oldu. Yangına Kartepe ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi mdahale ediyor.

Yangın, 01.00 sıralarında Kartepe ilçesi, Köseköy mevkiinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı, fabrikadan alevler yükseldi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanarken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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