Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 10 Ocak 2022 hava durumu raporunu yayımladı. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşın 'Kar ne zaman yağacak' sorusu cevap buldu. Gelen bilgilere göre beklenen kar yağışı yağmurlu havanın ardından bu hafta etkisini gösterecek. İstanbul'da dahil olmak üzere ülke genelinde etkili olacak yağış için de tarih verildi.

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı raporda hava sıcaklıklarının ortalama 10 derece olduğu bölgede, sıcaklıkların çarşamba günü sıfır dereceye kadar düşeceğini açıkladı.

ÇARŞAMBA KAR GELİYOR

Binlerce kişinin 'Kar ne zaman yağacak' sorusu cevap buldu. Trakya'ya beklenen kar geliyor. Bugün ve yarın sağanağın etkisinde olması beklenen Trakya'da, çarşamba günü kar yağışı ön görülüyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek.

Başkent'te çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

KAR NE ZAMAN BİTECEK?

Çarşamba günü etkisi altına alacak olan kar yağışının bir gün sürmesi bekleniyor. Perşembe günü karlı hava yerini güneşli havaya bırakacak.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ve Akdeniz Bölgesi ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van, Bitlis ve Muş'ta sabah ve öğle saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hakkari'de aralıklı kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Hakkari’de eksi 2, Muş’ta eksi 2, Van’da 4 ve Bitlis’te 0 derece olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA OLAYI

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

RÜZGAR UYARISI

Hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

10 Ocak 2022 ülke genelinde hava yağışlı geçecek.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve merkez, gece saatlerinde doğu çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif sağanak yağmurlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de eğitime bir gün ara verildi.

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı: Çığ riski var Meteorolojiden edinilen bilgiye göre hava durumu ülke genelinde bulutlu Karadeniz kesimlerinde yağışlı Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.