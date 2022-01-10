Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Orhaniye ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesindeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya müdahale etmek için yol çıkan 4 kişilik itfaiye ekibi orman deposuna bir kilometre kala kaza geçirdi. Sürücüsünün henüz belli olmadığı itfaiye aracı yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı.

4 İFTAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli (şoför) Aydın Doğru, itfaiye destek personeli (şoför) Yunus Akşit hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve ek itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ederken jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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