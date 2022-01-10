Türkiye Gazetesi

Suruç ilçesine bağlı kırsal Kaplan Mahallesinde olay meydana geldi. Ramazan Kaplan (20), içerisinde rezistans bulunan su dolu kovanın devrilmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

OĞLUNU KURTARMAK İSTERKEN O DA AKIMA KAPILDU

Oğlunun çığlıklarını duyan anne Naile Kaplan (57) da oğlunu kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Feci olay! Elektrik akımına kapılarak çatıdan düşüp öldü Samsun' da evinin çatısında elektrik akımına kapılması üzerine düşen kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Elektrik akımına kapılan 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı Burdur'da elektrik akıma kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.