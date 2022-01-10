Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuğu tüfekle oyunu 5 yaşındaki kardeşinin canına mal oldu. Olay, akşam saatlerinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi’ndeki bir bağ evinde meydana geldi. 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken ateş açtı ve 5 yaşındaki kardeşini yaraladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu 5 yaşındaki Medine Yılmaz ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından sesleri duyarak yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.



TALİHSİZ ÇOCUK OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası çevrede güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri ise olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kardeşinin tüfekle oyunu sonucu canından olan küçük kızın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.



VALİ KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayın sosyal medyada köpek saldırısı olarak lanse edilmeye çalışıldığını ve olayın iç yüzünün farklı olduğunu açıklayan Vali Davut Gül, "Gaziantep’te 12 yaşındaki bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep olmuştur. Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.



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