Türkiye Gazetesi

Hakkari'de olumsuz hava şartları ulaşımı kötü yönde etkiledi. Araçların geçemediği yollardan geçmeye çalışan küçük bir çocuğun imdadına okuduğu okulun müdürü yetişti. Öğrencisini sırtına alıp evine götüren müdür, yürekleri ısıttı.

KAR VE FIRTINA YOLLARIN KAPANMASINA NEDEN OLDU

Hakkari’de iki günden beridir etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Onlarca köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari’de karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. Taşımalı eğitimle yaklaşık 100 öğrencinin bulunduğu Hakkari Merkez Işık köyü ilk-ortaokulu yolu yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. İl özel idaresi karla mücadele ekibi yollu ulaşıma açarak taşımalı araçlara eşlik etti.

Yoğun kar yağışı, taşımalı eğitimi sekteye uğrattı.



Araçların çıkmadığı yerde Işık Köyü Okul Müdürü Yavuz Cavdar yürümekte zorluk çeken bir öğrencisini sırtlayarak evine kadar götürdü. Okul müdürünün bu örnek davranışı yoldan geçenler tarafından görüntülendi.

Bitlis'te karda mahsur kalan 1'i bebek 10 kişi kurtarıldı Bitlis'te iki köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 1'i bebek 10 kişinin imdadına jandarma yetişti.

Eğitime kar engeli: Muş genelinde okullar tatil edildi Aşırı kar yağışı sonrası, Muş'ta eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl, Bitlis ve Tunceli'de eğitime bir gün ara verildi.