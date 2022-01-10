Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da durakta unutulan çanta bomba paniğine sebep oldu. Olay, Kayapınar ilçesi Yeni Stat Yolunda yaşandı. Akşam saatlerinde otobüs durağında direk dibinde unutulan çanta korkuttu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.



ÇANTADAN DEFTER VE KİTAPLAR ÇIKTI

Ekipler, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Çevre güvenliği alındıktan sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, hazırlıklarını yaptı. Gerekli tedbirleri alarak kontrol edilen şüpheli çantada defter, kitap ve giysiler çıktı. Çantada korkulan bir şey olmayınca yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.



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