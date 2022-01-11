Adana'da gece saatlerinde sağanak yağışın etkisini artırmasıyla Yüreğir'de yol çöktü. Dervişler Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda meydana gelen çökmede bir sürücü yolun çöktüğü yere düştü.
İsmi öğrenilemeyen kişi kullandığı 01 UY 923 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolun çöktüğünü fark etmedi. Sürücü aracıyla birlikte yolun çöktüğü yere düştü. Sürücü çekici yardımıyla düştüğü yerden kurtarıldı. Yolun çökmesi nedeniyle bulvar trafiğe kapatıldı.
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