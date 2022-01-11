Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece’de kulağından çektiği öğrencisini yaralayan 44 yaşındaki öğretmen Mustafa Çalışır hakkındaki soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 7 Ekim 2021’de Zühtü Şenyuva İlkokulu’nda 9 yaşındaki Sercan B.’nin öğretmeni Mustafa Çalışır tarafından kulağının çekildiği kaydedildi.

1 YIL 6 AY HAPSİ İSTENDİ

Olay günü Sercan B.’nin de aralarında bulunduğu öğrenci grubu arasında tartışma çıktığı Mustafa Çalışır’ın öğrenci Sercan B.’yi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi. İddianamede öğretmen Mustafa Çalışır’ın ‘kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen atması müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezleri açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.