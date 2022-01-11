Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre, yurt genelinin çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE BUZLANMA VE DON

Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR 4 DERECE DÜŞECEK

Yurt genelinde sıcaklıklar; kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgar; genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA HAVA SICAKLIKLARI

5 günlük hava tahminlere göre, İstanbul’da en düşük sıcaklık çarşamba günü 3, perşembe günü 1 ve cuma günü eksi 2 derece olacak. İstanbul’da en yüksek sıcaklık ise çarşamba günü 4, perşembe günü 3 ve cuma günü 5 derece olacak.

Tarih verildi! İstanbul'a kar geliyor (10 Ocak 2022 Hava durumu) Meteoroloji 10 Ocak 2022 günlük hava tahminini yayımladı. Bu hafta hava sıcaklıkları sıfır dereceye kadar düşecek. Beklenen kar yağışı da Trakya'da etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul ve Ankara'da da etkili olacak yağış bir gün sürecek.