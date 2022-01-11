Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Siverek Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhittin T.’ye sürücüsü öğrenilemeyen yük pikabı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Muhittin T., olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SIK SIK KAZALAR YAŞANIYOR

Fırat Mahallesi'nde, Çermik ilçesi ve Adıyaman'ı Şanlıurfa’ya bağlayan Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarında sık sık kazalar yaşanıyor. Buna tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin önlem almasını istedi.

Kazaya giderken kaza yaptılar: 4 itfaiye eri hayatını kaybetti Bursa'da trafik kazasına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı olay yerine 1 kilometre kala kaza yaptı. Takla atarak şarampole yuvarlanan itfaiye aracının içindeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de katliam gibi kaza: 5 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de petrol istasyonundan yola çıkan bir tıra arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.