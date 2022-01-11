Türkiye Gazetesi

Serik'te ev sahibinin kiraya zam yapmasına kızan kiracı cinnet getirdi.

Erkan E. isimli vatandaş, akşam saatlerindeyurt dışında yaşayan ev sahibi ile telefonda kira artışı yüzünden tartışma yaşadı.

KIRILMADIK PENCERE, KAPI BIRAKMADI

Bunun üzerine sinirlenen kiracı Erkan E., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında eline aldığı satırla, önce kendi oturduğu dairenin duvarlarına sonra da apartmanda bulunan asansörün kapısı ve camları ile pencere camlarına, güvenlik kameralarına zarar verdi.

KOMŞULARA KABUSU YAŞATTI

Yaptığı canlı yayında bağırarak apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatan Erkan E. için ihbar üzerine olay yerine polisler geldi.

Polis ekipleri, Erkan E.'yi gözaltına aldı. Karakola götürülen gencin ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.

Öfkeli kiracı için apartman sahibi ve sakinlerinin davacı oldukları öğrenildi.

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