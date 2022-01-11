Başakşehir 'de, lüks cipiyle seyir halindeyken yol kenarında bulunan iki köpeğe yönelen yabancı uyruklu sürücü oyun oynayan köpeklere çarptı.
Kaçmaya çalışan köpeklerden biri aracın altında kalarak metrelerce sürüklenirken, sürücü durmayarak kaçtı.
Zavallı köpeğin telef olduğu görüntünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan sürücünün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.
BİR ANDA YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR
Öte yandan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde boş sokakta ilerleyen sürücü, bir anda yönünü değiştirerek aracını köpeklerinin üzerine sürüyor. Sürücünün çarptığı köpek, aracın altında metrelerce sürükleniyor.
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