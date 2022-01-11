Denizli’nin Çameli ilçesinde yer yer yağan yağışının ardından etkili olan yoğun sisle beraber 2022 yılının ilk karı yağdı.
Yüksek kesimlerde etkili olduğu kar yağışına iş çıkışı yakalanan sürücüler görüş mesafesinin kısaldığı yolda zorluk çekti.
KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI
İlçe merkezinde kısa süre sonra beyaz örtü oluşturan karın keyfini doyasıya yaşayan çocuklar, böylelikle yılın ilk karıyla tanışmış oldu.
Çameli Belediyesi ekipleri yolların kapanmasına karşın önlemleri alarak hazır halde beklemeye geçti. Yağan karın ardından ilçede kartpostallık görüntü oluştu.
Edirne'de kar yağışı başladı Edirne’de günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Karın başlaması en çok vatandaşları ve çiftçileri sevindirdi.
AKOM açıkladı: İstanbul için beklenen kar yağışı yarın geliyor AKOM, İstanbul'un başta Çatalca, Beykoz, Sarıyer, Şile ve Aydos ilçeleri olmak üzere beklenen yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacağını açıkladı.