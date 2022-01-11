Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bir aileyi yok edip hayattan kopardı. Bolu’nun Göynük ilçesinde kontrolden çıkan araç, seyir halinde bulunan tavuk yüklü kamyonla çarpıştı. O esnada otomobilde bulunan anne, baba ve 2 çocukları feci şekilde hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAYGON YOLDA ARAÇ KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Feci kaza, saat 15.30 sıralarında Göynük ilçesi Sifyanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D170 karayolunda Göynük istikametine seyir halinde olan Aziz Asker (48) idaresindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, kaygan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Erdinç Ş. yönetimindeki 14 ER 932 plakalı tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası araçlar hurdaya döndü.



KAMYON ŞOFÖRÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Aziz Asker ile birlikte, eşi Fadime (44), kızı Beyzanur (20) ve oğlu Fatih Emre (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Göynük İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazada yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Erdinç Ş., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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