Türkiye Gazetesi

Kamboçya’nın ödüllü faresi Magawa öldü. Yaklaşık 5 yıllık kariyerinde 100’den fazla mayın ve patlayıcı bulan ödüllü fare 7 ay önce emekli edilmişti. Afrika dev keseli farelerini eğiten sivil toplum kuruluşu APOPO mayın avcısı Magawa’nın 8 yaşında öldürdüğünü bildirdi. Kamboçya’da yaptığı mayın tespit çalışmaları sayesinde altın madalya kazanan Magawa için APOPO, “Kahraman fare Magawa, bu hafta sonu huzur içinde öldü. Son günlerinde ise daha fazla kestirirken yemeğe daha az ilgi gösterdi” açıklamalarında bulundu.

YÜZDEN FAZLA MAYINI BULDU

APOPO, Magawa’nın beş yıllık kariyerinde yüzden fazla kara mayını ve başka patlayıcılar bulması dolayısıyla bugüne kadarki en başarılı kahraman faresi olduğunu belirtti. Açıklamada, “Onun katkısı, Kamboçya'daki toplulukların hayatlarını veya uzuvlarını kaybetme korkusu olmadan yaşamasına, çalışmasına ve oynamasına izin verdi” denildi.

KAMBOÇYA’DA MAYIN SORUNU

Bölgesel ve iç çatışmalardan dolayı Kamboçya, en fazla mayın ve patlayıcı kalıntılarının olduğu ülkelerden biri. Yaklaşık otuz yıl süren çatışmaların ardından geriye, yaklaşık 4 ila 6 milyon kara mayını ve diğer mühimmat kaldı. 1979-2021 yıllarındaki kara mayınları ve UXO patlamalarının toplam 19.808 can aldığı ve 45.156 kişinin yaralanmasına veya uzuv kaybetmesine neden olduğu bildirildi.

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