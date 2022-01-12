Türkiye Gazetesi

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Silivri ve Çatalca'nın köylerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbulluları uyardı.

Beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde sulu kar şeklinde etkili olmaya başladı. Çatalca Çakıl Mahallesi'nde ve Silivri'ni bazı köylerinde beyaz örtünün yolları kapladığı görüldü. Çatalca-Binkılıç yolunda ise bir tır, kar yağışı nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Ekipler tırın kurtarılması için çalışma başlattı.

Karın yanı sıra fırtınada etkili olmaya devam ediyor. Beyaza bürünen köy havadan drone ile görüntülendi

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre ülke genelinde bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklıklar da, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde 6 ila 12 derece azalacak.