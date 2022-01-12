Türkiye Gazetesi

Kar bekleyen İstanbul’da şiddetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte hissedilen hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düşerken, soğuğa maruz kalanların yollarda güçlükle yürüdüğü dikkat çekti. Bazı vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyelerinin ters dönmemesi için büyük uğraş verdi.

HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE DÜŞTÜ

Hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesiyle, her zaman yoğun olan Eminönü Meydanı boş kaldı.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu kent merkezinde yağmur yağarken, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.