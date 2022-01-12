Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Sinop'ta devam eden yağmur, sis ve şiddetli rüzgarın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Sinop-İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar gerçekleştirilemedi.
Tarih verildi! İstanbul'a kar geliyor (10 Ocak 2022 Hava durumu) Meteoroloji 10 Ocak 2022 günlük hava tahminini yayımladı. Bu hafta hava sıcaklıkları sıfır dereceye kadar düşecek. Beklenen kar yağışı da Trakya'da etkisini göstermeye başlayacak. İstanbul ve Ankara'da da etkili olacak yağış bir gün sürecek.
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'nin hava tahmin raporuna göre ülke genelinde bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Sıcaklıklar da, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yurt genelinde 6 ila 12 derece azalacak.
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'da kar kapıda İstanbulluları sevindiren haber Meteorolojiden geldi. Meteorolojinin 5 günlük hava tahminlerine göre Çarşamba ve Perşembe günü hava sıcaklıkları düşüyor. Kar yağışının etkili olacağı İstanbul’da hava sıcaklıkları Çarşamba günü 3 Perşembe günü 1 ve Cuma günü eksi 2 derece olacak. Öte yandan yurdun geneli hava bulutlu ve rüzgarlı.
Sinop-İstanbul uçuşları iptal edildi
Sinop'ta etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle, Sinop-İstanbul arasında yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Sinop'ta devam eden yağmur, sis ve şiddetli rüzgarın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Sinop-İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar gerçekleştirilemedi.
Etiketler : sinop,istanbul,haberler,