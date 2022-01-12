Zonguldak'ta balıkçı esnafı, Batı Karadeniz'de istenilen düzeyde balık olmaması ve fırtına yüzünden en sakin günlerini yaşıyor. Tezgahlarda çipura ve levreğin kilosu 50, barbunya 50-70, mezgit 25-50, uskumru 30, hamsi 25 ve kupes 20 liradan satılıyor.
Balıkçılardan Ali Bora Amasralı, Karadeniz'de kuvvetli fırtına olduğunu, yılbaşı itibarıyla balığın az miktarda çıkarıldığını söyledi. Balık miktarındaki düşüşün fiyatlara yansıdığını belirten Amasralı, daha fazla balık olması için bilinçli avlanma yapılması gerektiğine dikkati çekti. Hasan Avcı da besleyici özelliğinden dolayı bol balık tüketilmesini tavsiye etti.
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor Yapılan bütün uyarılara, kesilen cezalara ve alınan tedbirlere rağmen stokçuluk faaliyetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor. Son olarak balık fiyatlarında yaşanan yükseliş dikkat çekiyor.
Fırtına balıkları etkiledi, fiyatlar yükseldi Marmara, Ege ve Karadeniz’de üç gündür etkili olan fırtına, balık tezgahlarındaki etiketlere yansıdı. Balık az gelince fiyatlar da yükseldi.
Fırtına balık tezgahlarını vurdu
Zonguldak'ta fırtına balık tezgahlarını da etkiledi. Az miktarda balık avlanması fiyat artışına neden oldu.
Zonguldak'ta balıkçı esnafı, Batı Karadeniz'de istenilen düzeyde balık olmaması ve fırtına yüzünden en sakin günlerini yaşıyor. Tezgahlarda çipura ve levreğin kilosu 50, barbunya 50-70, mezgit 25-50, uskumru 30, hamsi 25 ve kupes 20 liradan satılıyor.
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