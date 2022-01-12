Isparta'da meydana gelen trafik kazası yürekleri ağızlara getirdi. 3 öğretmenin olduğu otomobil, seyir halindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 3 öğretmen feci şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
Tır şoförünün kazadan yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.
KAZAZEDELERİN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
Hasan Darı'nın kullandığı 33 ADM 542 plakalı tır, Süheyla Tunç yönetimindeki 33 YK 343 plakalı otomobille Dörtyol kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Erbil Muhsin Tunç, Şeyma Çağlar yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların Balcı İlkokulunda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.
Yoğun kar kazaya neden oldu Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı kazaya neden oldu.
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