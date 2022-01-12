Türkiye Gazetesi

Burdur'da bir anne sabah uyandırmaya gittiği 3 yaşındaki kızının ölü olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü doğrularken, cansız bedenini, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

ANNEANNE TANIK OLARAK DİNLENECEK

Olay, Cemil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kader K., kızı Ayşenur K’nın yanına gitti. 3 yaşındaki çocuğun uyanmaması ve tepki vermemesi üzerine anne Kader K, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur’un yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yapılan incelemelerin ardından Ayşenur K’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından anne Kader K. ve dayı Hızır Tunç Ç., şüpheli olarak gözaltına alındı. Anneanne Yüksel K., tanık olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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