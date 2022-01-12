Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Ordu'da bir cana mal oldu. Ünye ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Alınan bilgiye göre, Fatsa’dan Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Haluk Yarlıgaç idaresindeki 55 BB 555 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ünye Çevre Yolu Bayramca Mahallesi mevkiinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüyle yanında bulunan Mustafa K. (27) ağır yaralandı.



Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Haluk Yarlıgaç (50) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralı Mustafa K.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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