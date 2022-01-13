Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberine göre; İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.54'te, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 57,91 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Elazığ'da deprem oldu Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.