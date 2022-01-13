Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı’nın, ders esnasında başörtülü bir öğrenciyle diyaloğu kamuoyunun gündemine oturdu. Kız öğrenciye “Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?” diyerek sorular soran profesör, büyük tepki toplamıştı. Bu ifadelerin ardından büyük tepki çeken Kazancı’yla ilgili Ankara Üniversitesinden açıklama geldi.

Konuya ilişkin Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, Metin Kazancı’nın görevine son verildiği duyurularak şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizde bir öğrencimizin giyim tercihinden dolayı yaşanan üzücü olay hakkında Siyasal Bilgiler Fakültesinde inceleme başlatılmış, inceleme sonucunda olaya neden olan İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesinin üniversitemizde ders vermemesi kararı alınmıştır. Üniversitemizin hiçbir biriminde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılmasına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Başörtüsü karşıtı CHP'li: Hakaret etmedim, ironi yaptım! Bahçelievler Belediyesinde koronavirüs testi için beklerken filyasyon ekibinde görev yapan Tuba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret ettiği iddia edilen CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel'in yargılanmasına başlandı.