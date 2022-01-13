Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık’ın (28), Ankara’da trafik kazasında vefat etmesinin yankıları sürüyor. Güvenlik kamerası kaydında, Çalık’ın aracının düz yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı görülüyor. Kazanın sebebine ilişkin henüz açıklama yok ama uzmanlar bir noktayı vurguluyor: Aquaplaning-Hydroplaning (Kızaklama).

Aquaplaning lastiklerin, biriken su üzerinde dönme hareketi yerine kayma hareketi yapması. Lastiğin ön kısmında ani su birikmesiyle suyun derinliğine bağlı ani yavaşlama gerçekleşerek kontrol kaybolur. Biriken suya oldukça yavaş girilmeli ve direksiyonun iki elle kuvvetli tutulması gerekir. Çalık’ın görüntülerinde de yolda su birikintisi olduğu ve öndeki kamyonun da yolda biriken suları dağıttığı göze çarpıyor.

SERT DİREKSİYON HAREKETLERİ KAYMA İHTİMALİNİ ARTIRIR

“Diş derinliği azalmış ve sertleşmiş lastiklere sahip bir arabanın buzda kösele ayakkabı giymiş insandan farkı yoktur” diyen uzmanlar uyarıyor: Lastik basıncı yanlış ve diş derinliği azalmış lastiklerin suda kızaklama yapma ihtimali çok daha yüksektir. Lastikleriniz ıslak havada yere daha zor tutunacağı için daha yumuşak frene basma tarzı tercih edin. Sert direksiyon hareketleri kayma ihtimalini artıracaktır. Öndeki araç ile güvenli bir seyir ve fren mesafesi bırakın.

Merih Demiral Ahmet Çalık'ı unutmadı: Duygulandıran hareket Merih Demiral takım arkadaşları ile trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ı andı.

Konyaspor’dan anlamlı hareket: Ahmet Çalık’ın forma numarasını emekli ettiler Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, dün geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Milli futbolcunun ölümüyle futbol camiası derinden sarsılırken, birçok kulüpten taziye mesajları gelmişti. Konyaspor kulübünden de anlamla bir hamle geldi. Konyaspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık’ın giydiği 6 numarayı ömür boyu emekliliğe çıkardığını duyurdu.

Ahmet Çalık Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı Bu sabah geçirdiği trafik kazasının ardından olay yerinde hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Çalık’ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı: Emniyet kemeri takılı değildi Konyaspor’un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Otomobiliyle şarampole yuvarlanan Çalık, kazada hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ise Çalık’ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden ise araçlar beraber fırladığı iddia edildi. Soruşturma devam ederken TGRT Haber, olay yerine giderek acı olayın detaylarına ulaştı.