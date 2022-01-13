Türkiye Gazetesi

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezinin ERA5 küresel değerlendirme verilerine göre dünyada “2016” en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti. Alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1970 yılından bu yana dünyada ölçülen en sıcak beşinci yıl ise 2021 yılı oldu.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan “Büyük ihtimalle 2022 yılı da böyle olacak” dedi.

Okyanus sıcaklıkları 2021'de rekor seviyeye ulaştı İklim değişikliğiyle ilgili yapılan yeni bir araştırma, 2021 yılında okyanus sıcaklıklarının en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Son 51 yılın en sıcak 10. Aralık ayını yaşadık! Türkiye'de son 51 yılın en sıcak onuncu Aralık ayı, termometrelerin 27,1 dereceye kadar çıkması ile Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşandı. Kaydedilen en düşük sıcaklık ise - 26,4 derece ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ölçüldü.