Türkiye Gazetesi

Yasaklı köpeklerin kaydı için verilen süre yarın doluyor. Tehlikeli köpek ırklarını besleyenler yaklaşık 15 bin lira ceza sebebiyle hayvanları sokağa terk ederek kurtulmayı seçiyor. Görevliler tarafından sokaklardan toplanan bu köpekler barınaklara götürülürken yakalanmadan önce kimseye saldırmamaları için de dua ediliyor.

KÖPEK SAYISI BİR AYDA 12'DEN 32'YE YÜKSELDİ

Edirne’de, tehlikeli köpek ırklarını, maliyetinden dolayı kısırlaştırıp kayıt altına aldırmayan hayvan sahipleri, bunları başıboş hâlde sokağa bırakıyor. Edirne’de sokağa bırakılan tehlikeli köpekler yakalanarak Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağında rehabilite ediliyor. Barınakta bir ay önce 12 olan tehlikeli ırktan olan köpek sayısı, son günlerde sokağa bırakılanlarla 32’ye yükseldi. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, tehlikeli köpeklerin başıboş hâlde sokağa bırakılmasının büyük tehlike olduğunu söyledi. Bunun bir örneğinin geçen hafta Edirne’de yaşandığını anlatan Tanrıkulu “En son biliyorsunuz terk edilen bir Pitbull, veteriner muayenehanesine saldırdı” dedi.

TESLİM EDEN DE VAR SOKAĞA BIRAKAN DA

Bu arada çocuk parkında Pitbull gezdirirken ihbar üzerine parka gelen ekiplere direnen M.E. 14 bin 982 liralık cezayı duyunca kendi elleriyle köpeği teslim etti. Başka bir Pitbull sahibi Umut Araş da hayvanını “Köpeğin belli bir yaştan sonra sahibine de saldırdığı söyleniyor. Birine saldırabilir. Ortalığa salmak yerine teslim etmek en iyisi olur” dedi.

Adana’da ise Müne Bakaç, oğlunun yasaklı ırktan olan köpek beslediğini ihbar etti. Kahramanmaraş’da terk edilen Pitbull, ihbar üzerine yakalandı. Tokat’ta yasaklı köpeklerin köylere atılması vatandaşları tedirgin ediyor.

İhbar üzerine köylere bırakılan iki Pitbull, bir Japon Tosa ile okul bahçesine atılan 7 başıboş köpek yakalandı.

Yasaklı 6 köpek ırkı için son 3 gün Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması ve kısırlaştırılması için verilen süre 14 Ocak’ta sona eriyor. Bu tarihten itibaren söz konusu yasaklı ırkların satışını yapanlara 14 bin TL para cezası kesilecek. Kısırlaştırılması zorunlu olan köpekleri sokağa bırakanlar hakkında da 40 bin 860 lira idari para cezası uygulanacak.

15 bin TL cezayı duyunca köpekleri teslim ettiler Yasak olmasına rağmen sahiplendiği Pitbull ile sokağa çıkan bir gence kesilen 15 bin liralık cezayı duyan vatandaşlar köpeklerini teslim ettiler.

Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuğun hayatı karardı. Aile duruma isyan ederken, çocuğun sinirleri zedelendiği için eskisi gibi yürüyemeyeceği öğrenildi.