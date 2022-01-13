Türkiye Gazetesi

Bursa’da 3 yaşındaki Ayşenur K. sabah kendisini uyandırmak isteyen annesine tepki vermedi. Anne Kader K. bunun üzerine sağlık ekiplerini aradı. İhbarın üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri minik Ayşenur’un yaşamını yitirdiğini kaydetti. Yaşanan olayın şüpheli olması üzerine anne Kader K. ve evde bulunan dayı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı.

TEKMESİYLE ÖLDÜRDÜ

Dayı Hızır Tunç Ç. emniyetteki ifadesinde Ayşenur’un gece ses çıkardığında gürültüden rahatsız olduğunu için tekme attığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin sonrasında anne Kader K. ve 18 yaşındaki dayısı Hızır Ç. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrasında mahkemeye çıkarılan anne Kader K. ve dayı Hızır Tunç Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DEDESİ BABASI ÇIKTI

Ayşenur’un babası olduğu iddia edilen ve bir süre anne Kader K. ile dini nikahlı evli kalan Erdi Karakiraz’dan DNA örneği istendi. Davada ilginç bir gelişme yaşandı. Anneannenin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık’ tan da DNA örneği istendi. DNA örneği sonuçlarına göre minik Ayşenur’un babasının anneannesinin ikinci eşi olan Erdoğan Kazık olduğu ortaya çıktı.

AYAKLARINDAN BAĞLAYIP BODRUMA KİLİTLİYORDU

Ayşenur'un Konya'nın Akşehir ilçesinden gelen babaannesi Kader Tuğla yaptığı açıklamada, oğlu Erdi Karakiraz'ın, Kader Karadeniz ile dini nikahla evlendiğini ve 2 çocuklarının dünyaya geldiğini belirtti. Kader Karadeniz'in ailesinin çocuklara şiddet uyguladığını iddia eden Tuğla, "Çocukları ayağından bağlıyorlardı, banyoya, bodruma kilitliyorlardı. Diğer torunumu bize versinler. Oğlumun tutunacağı bir dalı o var. Geride kalan çocuğuyla avunsun" dedi. Karadeniz'in 4 yaşındaki erkek çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

3 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu: Anne ve dayısı gözaltına alındı Burdur'da 3 yaşındaki kız çocuğunun ölü olarak bulunmasının ardından, anne ve dayı gözaltına alındı.