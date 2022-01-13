Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ile Tarım ve Orman Bakanlığının aralık ayında yayınladığı genelgeyle bu yasaklı köpek ırklarına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara, hayvan başına 2022 yılında 14 bin 982 lira para cezası getirdi.

YARIN SON GÜN

Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 ırk köpek, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak.

Bu kurala uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası kesilecek.

AĞIZLIKSIZ VE TASMASIZ DOLAŞTIRMAK YASAK

Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak.

SOKAĞA TERK EDENLERE 30 BİN TL CEZA

Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

Barınaklar doldu: Yasaklı köpekleri terk eden edene Bir ay içinde sokağa bırakılan tehlikeli köpek ırkı sayısı üçe katlandı. Sahipleri tarafından terk edilen yasaklı köpekler, canlı bomba gibi büyük tehlike oluşturuyor.

Yasaklı 6 köpek ırkı için son 3 gün Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması ve kısırlaştırılması için verilen süre 14 Ocak’ta sona eriyor. Bu tarihten itibaren söz konusu yasaklı ırkların satışını yapanlara 14 bin TL para cezası kesilecek. Kısırlaştırılması zorunlu olan köpekleri sokağa bırakanlar hakkında da 40 bin 860 lira idari para cezası uygulanacak.

Köpek korkusundan dereye kaçtılar, imdatlarına vatandaş yetişti Son dönemde artan köpek vakalarının ardından bir grup köpekle karşı karşıya gelen iki genç korkudan dereye kaçtı. Köpekler çıkmasını bekleyince imdatlarına vatandaş yetişti.

15 bin TL cezayı duyunca köpekleri teslim ettiler Yasak olmasına rağmen sahiplendiği Pitbull ile sokağa çıkan bir gence kesilen 15 bin liralık cezayı duyan vatandaşlar köpeklerini teslim ettiler.