Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Alata Mahallesi Şehit Zekeriya Türer Caddesi'nde olay meydana geldi. N.M. idaresindeki hafif ticari araç ile M.G. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Kazada kamyonet devrilirken, iki sürücü de yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

İzmir'de kaza yapan kamyonet ikiye bölündü İzmir'in Tire ilçesinde sola dönmek isteyen kamyonete karşı yönden gelen tanker çarptı. Çarpmanın etkisi ile ikiye bölünen kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Sivas’ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü 19 yaralı var Sivas’ta korkunç kaza. Sivas’ın İmranlı ilçesinde seyir halinde olan yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı. Yolcu otobüsü şarampole yuvarlanırken, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.