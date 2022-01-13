İzmir'de kömür madeninde çalışan 2 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Akçaşehir Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan iki işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu baygınlık geçirdi. İşçiler ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'de maden ocağında kısmi göçük: 48 kişi kurtarıldı tedavileri sürüyor Son dakika... İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 45 madencinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.
Kömür madeninde zehirlenen iki işçi hastaneye kaldırıldı
13.01.2022 - 18:04 | Son Güncelleme: 13.01.2022 - 18:05
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Tire ilçesindeki linyit madeninde zehirlenen iki işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de kömür madeninde çalışan 2 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Akçaşehir Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan iki işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu baygınlık geçirdi. İşçiler ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : izmir,maden,iş kazası,
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