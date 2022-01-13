Türkiye Gazetesi

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini arttıran kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Bazı hava yolu şirketleri, Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya akşam saatlerinde yapılması planlanan karşılıklı seferlerini gerçekleştirilemedi.

Meteorolojiden yapılan uyarının ardından, gece saatlerinde ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan bazı uçuşlar da iptal edildi. Seferler, hava şartlarının düzelmesinin ardından devam edecek.



İran’dan Van’a uçak seferleri başlıyor Van esnafını sevindiren bir haber geldi. Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler artık hava yolu ile de gelebilecek.



Otobüs bileti ile uçak bileti aynı fiyata satılıyor Son dönemlerde artan şehirlerarası otobüs fiyatları, neredeyse uçak biletlerini yakaladı. İzmir-İstanbul arası otobüs fiyatı 220 TL iken, uçakla aynı yolculuk fiyatı 230 TL’den başlıyor.