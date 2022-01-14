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Vali Yerlikaya, İstanbul'daki suç oranlarını açıkladı
14.01.2022 - 10:20 | Son Güncelleme: 14.01.2022 - 10:22
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık 35’ken 2021’de 28’e düştü. Bir günde işyerinden gerçekleşen hırsızlık 19’dan 15’e otodan gerçekleşen hırsızlık 7’den’5 e düştü. Dolandırıcılık olayları ise 10 bin 357’ye yükseldi" dedi.
Etiketler : İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
816921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/816921.aspx
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