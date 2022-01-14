Türkiye Gazetesi

Kayak ve kış turizmi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Uludağ, sezon açıldığından beri yoğun ilgi görüyor. Haftanın her günü yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Uludağ’da başlayan kar yağışı herkesi sevindirdi.

Otellerde doluluk oranları yüzde 60’ları bulurken, yarı yıl tatili için rezervasyonlar da hız kazandı.

KAR KALINLIĞI 45 CM

Kar kalınlığının 45 santimetre ölçüldüğü dağda termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi. Güneş zaman zaman kendini gösterse de rüzgar ve soğuk hava etkisini gösteriyor.

ULUDAĞ PAHALI

Uludağ’ın keyfini çıkaranlar kadar, fiyatlardan şikayet eden vatandaşlar da Uludağ’ı pahalı bulduklarını dile getirdi.

Uludağ'da hafta sonu 35 bin kişi zirveye çıktı Uludağ'da sezonun açılmasıyla ilk hafta sonunda 35 bin kişi zirveye akın etti. Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da sezonun açıldığı ilk hafta sonu pistlerde yoğunluk olsa da hava şartları kayakçılara zor anlar yaşattı. Yoğun kar yağışı, fırtına ve zaman zaman buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Jandarma, karayolları ve Milli Park ekiplerinin aldığı tedbirler sayesinde yoğunluğa karşı herhangi bir yol kapanması ya da üzücü bir olay yaşanmadı.

Ne Uludağ, ne Palandöken, burası Muğla Muğla’nın Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesi ile vatandaşlar kar yağan bölgelere akın etti.